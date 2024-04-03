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Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr thắng 8-0

Ở vòng 26 Saudi Pro League tối 2/4, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick giúp Al Nassr đánh bại đội cuối bảng Abha 8-0 trên sân khách.
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