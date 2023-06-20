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Courtois bất mãn bỏ tuyển Bỉ do không được trao băng thủ quân

Thibaut Courtois quyết định rời trại huấn luyện của tuyển Bỉ trước trận đấu vòng loại Euro 2024 gặp Estonia vì không được chọn làm đội trưởng.
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