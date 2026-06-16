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Cột khói lớn bốc lên tại hiện trường vụ rơi máy bay B-52 Mỹ

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã bị rơi tại Căn cứ Không quân Edwards ở California.
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