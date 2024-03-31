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Công việc ngửi phân cả ngày, chỉ tắm 2 lần/tuần vẫn "ngập" người ứng tuyển

Một công việc vô cùng vất vả ở Nam Cực lại thu hút hàng trăm nghìn lá đơn ứng tuyển, dù điều kiện tuyển dụng vô cùng gắt gao.
Đọc thêm : Công việc ngửi phân cả ngày, chỉ tắm 2 lần/tuần vẫn "ngập" người ứng tuyển