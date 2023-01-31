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Công ty Trung Quốc chất "núi" tiền cao 2m thưởng tết cho nhân viên

Một doanh nghiệp ở Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng sau đoạn video cho thấy họ chất "núi" tiền mặt thưởng cho nhân viên trong tiệc cuối năm.
Đọc thêm : Công ty Trung Quốc chất "núi" tiền cao 2m thưởng tết cho nhân viên