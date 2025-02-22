Video
video cùng chuyên mục

Công ty ra thông báo "ép" nhân viên phải kết hôn trước ngày 30/9

Một công ty hóa chất ở Trung Quốc bị chỉ trích khi ban hành thông báo yêu cầu nhân viên độc thân phải kết hôn trước ngày 30/9, nếu không sẽ bị đuổi việc.
Đọc thêm : Công ty ra thông báo "ép" nhân viên phải kết hôn trước ngày 30/9