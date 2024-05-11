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Công ty Nhật Bản thu hồi 104.000 túi bánh mì vì phát hiện xác chuột

Công ty Nhật Bản Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi hơn 100.000 túi bánh mì gối cắt lát sau khi phát hiện có xác chuột trong 2 túi bánh của hãng này.
Đọc thêm : Công ty Nhật Bản thu hồi 104.000 túi bánh mì vì phát hiện xác chuột