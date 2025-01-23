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"Công ty nhà người ta" buộc quà Tết lên xe cho công nhân gây xúc động

Hình ảnh hàng trăm công nhân đứng xếp hàng bên chiếc xe máy đầy ắp quà được buộc sẵn khiến nhiều người không khỏi xúc động, thích thú.
Đọc thêm : "Công ty nhà người ta" buộc quà Tết lên xe cho công nhân gây xúc động