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Công nghệ VAR chuẩn bị được thử nghiệm tại V-League

Chiều ngày 31/5, Công ty VPF đã nhận bàn giao lô thiết bị cuối cùng phục vụ triển khai công nghệ VAR trong thời gian tới.
Đọc thêm : Công nghệ VAR chuẩn bị được thử nghiệm tại V-League