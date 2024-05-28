Video
video cùng chuyên mục

Cọng lông chim giá hơn 700 triệu đồng có gì đặc biệt?

Một chiếc lông vũ của loài chim đã bị tuyệt chủng ở New Zealand vừa được bán với mức giá lên đến 46.521 đô la New Zealand, tương đương 726 triệu đồng.
Đọc thêm : Cọng lông chim giá hơn 700 triệu đồng có gì đặc biệt?