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Cồng cộc lặn xuống nước để rượt đuổi và bắt cá

Cồng cộc là loài chim được ví như “sát thủ dưới nước”, thường xuyên “tập kích” các ao nuôi tôm cá, gây nên thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản.
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