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Cõng cô gái đi cấp cứu, nam du khách Việt gây sốt ở Trung Quốc

Chàng trai đến từ Việt Nam xốc cô gái lên lưng vượt quãng đường quanh co để tìm xe đến bệnh viện trong khi tham quan một cổ trấn tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc).
Đọc thêm : Cõng cô gái đi cấp cứu, nam du khách Việt gây sốt ở Trung Quốc