"Công chúa nhạc đồng quê" lại nhiếc móc "tình cũ" trong ca khúc mới

(Dân trí) - Sau <i>We Are Never Ever Getting Back Together</i> và <i>I Knew You Were Trouble</i> - 2 ca khúc đình đám nhắm vào bạn trai cũ Harry Styles, 22 - MV mới ra lò của Taylor Swift được cho là sản phẩm tiếp theo “dành tặng” anh chàng người yêu cũ đào hoa.