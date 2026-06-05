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Công an xác minh người nước ngoài chặn xe đầu kéo, tấn công tài xế

Khi đang điều khiển xe đầu kéo trên đường, một tài xế ở Gia Lai bị người nước ngoài đi xe máy chặn đầu, dùng vật dài bằng kim loại để tấn công.
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