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Công an tỉnh Long An: Vợ ông Lê Tùng Vân tử vong không có gì bất thường

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân bị bệnh ung thư trong thời gian dài, trước đó bà xin tại ngoại chữa bệnh rồi tử vong.
Đọc thêm : Công an tỉnh Long An: Vợ ông Lê Tùng Vân tử vong không có gì bất thường