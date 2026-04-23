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Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về hành vi của cựu Thiếu tá CSGT

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Quang Hoàng đã không cứu giúp người bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng.