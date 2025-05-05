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Công an thông tin vụ 2 ô tô chặn quốc lộ cho đoàn xe đi ra từ khu du lịch

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định lai lịch các tài xế liên quan vụ lái ô tô chặn quốc lộ 20 để mở đường cho đoàn xe doanh nhân.
Đọc thêm : Công an thông tin vụ 2 ô tô chặn quốc lộ cho đoàn xe đi ra từ khu du lịch