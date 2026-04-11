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Công an thông tin ban đầu về vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4

Liên quan đến vụ việc 4 người cùng gia đình được phát hiện chết cháy trong căn nhà cấp 4 tại Gia Lai, cơ quan công an đã có thông tin bước đầu.
Đọc thêm : Công an thông tin ban đầu về vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4