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Công an làm việc với người mặc đồ xe công nghệ bấm đèn giao thông ở TPHCM

Cơ quan chức năng đã xác định được người đàn ông bấm đèn điều khiển giao thông tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) và mời lên làm việc.
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