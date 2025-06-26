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Công an kiểm tra 4 kho hàng, phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm nhập lậu

Kiểm tra kho của một cửa hàng kinh doanh, lực lượng công an tại Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm với trên 2.900 sản phẩm nhập lậu.
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