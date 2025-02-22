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Công an Hà Nội xử phạt "giang hồ mạng" Phú Lê

Lê Văn Phú, tức Phú Lê, bị xử phạt sau khi có hành vi dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng lên mạng xã hội để câu like, câu view.
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