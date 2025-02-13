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Công an Hà Nội thông tin vụ người đàn ông thò tay vào ô tô đấm tài xế

Theo Công an Hà Nội, xuất phát từ việc dừng đỗ xe, ông N. và anh K. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, ông N. đấm trúng gò má tài xế ô tô.
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