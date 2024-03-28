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Công an Hà Nội thông tin vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Theo nhà chức trách, vụ nam sinh lớp 8 bị đánh ở Long Biên xuất hiện nhiều thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra.
Đọc thêm : Công an Hà Nội thông tin vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não