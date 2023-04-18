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Công an dùng flycam truy bắt kẻ trộm 3 con bò

Phát hiện nghi phạm đang trốn ở vườn mì rộng khoảng 80ha, công an đã huy động người dân cùng thiết bị flycam để truy tìm kẻ trộm 3 con bò.
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