Công an "đánh úp" sới bạc khủng ở Phú Yên

Vào lúc 22h30 ngày 26/11, lực lượng công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt quả tang một ổ đánh bạc quy mô lớn. Khu vực sới bạc “đóng đô” thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Các đối tượng đã tổ chức dựng lều trại để chơi bạc tại một vùng đồi hoang, nằm cách quốc lộ 1 gần 2km. Tại hiện trường công an đã tạm giữ 30 ôtô, nhiều xe máy; hơn 168 triệu đồng, 3 bộ đĩa và chén sứ, 5 bộ bài tây, 101 miếng kim loại có đục lỗ là dụng cụ để đánh bạc. Đồng thời mời 95 người (38 nữ) ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk và TP.HCM có liên quan đến vụ việc về trụ sở để làm việc.