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Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng "đụng" áo hiệu với cầu thủ Neymar

Chồng của Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - từng diện chiếc áo hiệu giống siêu sao bóng đá Neymar.
Đọc thêm : Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng "đụng" áo hiệu với cầu thủ Neymar