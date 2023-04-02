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Con trai sống thực vật, bố mẹ thay mặt đệ đơn ly hôn giải thoát cho con dâu

Đôi vợ chồng già ở Trung Quốc đã thay mặt con trai - người đang sống thực vật - nộp đơn ly hôn nhằm giải thoát cho con dâu.
Đọc thêm : Con trai sống thực vật, bố mẹ thay mặt đệ đơn ly hôn giải thoát cho con dâu