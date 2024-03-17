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Con trai 17 tuổi của chính trị gia Đài Loan "gây sốt" với vẻ ngoài nam thần

Ông Trịnh không ngờ con trai của mình lại trở nên nổi tiếng chỉ sau một lần xuất hiện.
Đọc thêm : Con trai 17 tuổi của chính trị gia Đài Loan "gây sốt" với vẻ ngoài nam thần