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Con trai 15 tuổi gây sốt mạng khi đăng video nhắn gửi người bố bỏ nhà đi

Một thiếu niên Trung Quốc đã gây chú ý sau video cầu xin bố đối xử tốt với mẹ, khi những bất đồng hôn nhân khiến ông bỏ nhà ra đi.
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