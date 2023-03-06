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Con ngao khổng lồ tuổi đời 214 năm nặng 1,2kg, suýt bị đưa lên bàn nhậu

Người đàn ông tìm thấy con ngao khổng lồ ở Alligator Point, Florida, Mỹ, và định mang về chế biến thành món ăn nhưng không ngờ nó đã ngoài 200 tuổi.
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