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Cơn mưa vàng" giải nhiệt cho Hà Nội sau nhiều ngày nắng nóng

Khoảng 17h chiều 28/5, trời tối sầm và mưa lớn trút xuống hàng loạt khu vực như Cầu Giấy, Mễ Trì, Hà Đông, Tây Mỗ…
Đọc thêm : "Cơn mưa vàng" giải nhiệt cho Hà Nội sau nhiều ngày nắng nóng