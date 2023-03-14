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"Cơn mưa sâu" từ trên trời rơi xuống đậu phủ kín đường phố

Người dân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã chứng kiến hiện tượng lạ khi một cơn giông lốc xảy ra cuốn theo nhiều sinh vật như sâu rơi xuống mặt đất.
Đọc thêm : "Cơn mưa sâu" từ trên trời rơi xuống đậu phủ kín đường phố