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"Cơn mưa lạ" phun trào từ mái nhà của chung cư cao tầng gây sửng sốt

Các tòa chung cư cao tầng ở thành phố Vận Thành (Trung Quốc) được lắp đặt hệ thống phun sương trên mái giúp hạ nhiệt độ nhanh chóng giữa tiết trời oi bức.
Đọc thêm : "Cơn mưa lạ" phun trào từ mái nhà của chung cư cao tầng gây sửng sốt