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Con gái vờ bị bắt cóc, tra tấn để lừa cha 5 tỷ đồng

Để có tiền ăn chơi, Trâm ở Đồng Tháp cùng 2 đồng phạm đã ngụy tạo vụ bắt cóc nhằm ép cha của Trâm nộp 5 tỷ đồng chuộc con gái.
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