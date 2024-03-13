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Con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Bà Trương Mỹ Lan nói con gái bà đang rao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả.
Đọc thêm : Con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội để khắc phục hậu quả