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Cơm nắm nặn bằng nách của các cô gái trẻ Nhật Bản, giá đắt gấp 10 lần

Cơm nắm thấm mồ hôi nách của các cô gái trẻ Nhật Bản, giá cao gấp 10 lần thông thường, hiện là món ăn gây tranh cãi trên mạng xã hội.
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