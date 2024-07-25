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Cốc nước, chiếc khăn, cái quạt nghĩa tình ở thôn Lại Đà

Người dân thôn Lại Đà mang quạt, nước, khăn, bìa carton che nắng phục vụ dòng người dài cả cây số xếp hàng vào lễ viếng Tổng Bí thư dù họ không nằm trong đoàn tình nguyện.
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