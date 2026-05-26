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Cố vượt đèn vàng ở ngã tư, xe máy gây tai nạn

Việc cố tăng tốc để vượt qua ngã tư khi đèn đã chuyển vàng đẩy cả hai người đi xe máy vào tình huống nguy hiểm.
Đọc thêm : Cố vượt đèn vàng ở ngã tư, xe máy gây tai nạn