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Cờ Tổ quốc gần 9.000m2 lấp lánh trong đêm tại vườn thanh long

Hơn 10 nhân công đã làm việc suốt một tháng để tạo ra lá cờ "khổng lồ" từ hàng nghìn bóng đèn màu.
Đọc thêm : Cờ Tổ quốc gần 9.000m2 lấp lánh trong đêm tại vườn thanh long