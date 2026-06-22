Video
video cùng chuyên mục

Cơ sở khí đốt Qatar nổ như cầu lửa

Ít nhất 54 người bị thương và 18 người mất tích sau vụ nổ tại một cơ sở khí đốt ở Qatar.
Đọc thêm : Cơ sở khí đốt ở Qatar nổ như cầu lửa, 18 người mất tích