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Có nên ngủ trong ô tô bật điều hòa khi trời nóng?

Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng việc này cũng giống như bật điều hòa ngủ trong nhà, không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên trên thực tế, đó là hai việc khác nhau. Vì sao?
Đọc thêm : Có nên ngủ trong ô tô bật điều hòa khi trời nóng?