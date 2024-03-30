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Có nên cho con trẻ dùng ChatGPT hỗ trợ việc học tập?

Một cán bộ nghiên cứu của ngành Ngoại giao sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào, và vì sao anh lại ví AI như "canh bạc"?
Đọc thêm : Có nên cho con trẻ dùng ChatGPT hỗ trợ việc học tập?