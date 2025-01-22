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Cô giáo ở Phú Yên làm điều bất ngờ để tặng học sinh dịp Tết

Khi không có tiết dạy, cô giáo ở Phú Yên đã lặng lẽ lên phòng hội đồng trường vẽ linh vật rắn để tặng học sinh, giáo viên chụp hình lưu niệm trong dịp Tết.
Đọc thêm : Cô giáo ở Phú Yên làm điều bất ngờ để tặng học sinh dịp Tết