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Cô giáo mầm non "phát hoảng" khi bất ngờ nhận được 500 triệu đồng ngày 8/3

Tài khoản bất ngờ nhận được 500 triệu đồng, cô Thảo ở huyện Diễn Châu, Nghệ An lập tức liên hệ với ngân hàng làm thủ tục chuyển trả lại số tiền.
Đọc thêm : Cô giáo mầm non "phát hoảng" khi bất ngờ nhận được 500 triệu đồng ngày 8/3