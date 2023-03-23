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Cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng: "Phản giáo dục!"

Qua xác minh ban đầu, cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng vì em này để tóc nhuộm trong khi nhà trường đã cấm chứ không phải vì thù oán cá nhân.
Đọc thêm : Cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng: "Phản giáo dục!"