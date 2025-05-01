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Cô giáo 9X tài năng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Cô giáo Huỳnh Mạnh Phương từng là sinh viên xuất sắc, được giữ lại trường, trở thành Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.
Đọc thêm : Cô giáo 9X tài năng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước