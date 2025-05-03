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Có gì bên trong "ly cà phê" giá 150 triệu đồng của hôn thê tỷ phú Amazon?

Lauren Sánchez mới đây thu hút sự chú ý khi xuống phố cùng "ly cà phê không thể uống được" nhưng có giá lên đến 5.750 USD.
Đọc thêm : Có gì bên trong "ly cà phê" giá 150 triệu đồng của hôn thê tỷ phú Amazon?