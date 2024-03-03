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Cô gái tự chuẩn bị biệt thự, xe sang... trị giá 100 tỷ đồng làm của hồi môn

Nhiều người cho rằng, Lizi (Trung Quốc) đã chuẩn bị quá nhiều của hồi môn. Hành động của cô là phù phiếm, chỉ để khoe khoang và gây chú ý trên mạng.
Đọc thêm : Cô gái tự chuẩn bị biệt thự, xe sang... trị giá 100 tỷ đồng làm của hồi môn