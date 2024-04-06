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Cô gái Trung Quốc tiết lộ sốc: Đóng thuế 320 tỷ đồng từ bán hàng trực tuyến

Một người trẻ có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc tiết lộ đã nộp 95 triệu nhân dân tệ (hơn 320 tỷ đồng) tiền thuế từ công việc bán hàng trực tuyến.
Đọc thêm : Cô gái Trung Quốc tiết lộ sốc: Đóng thuế 320 tỷ đồng từ bán hàng trực tuyến