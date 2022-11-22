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Cô gái trẻ vừa chạy xe vừa la hét, bị chồng truy đuổi tạt axit, đâm tử vong

Đêm 21/11, một phụ nữ trẻ do mâu thuẫn với chồng đã đi xe máy bỏ về nhà bố mẹ đẻ, liền bị chồng truy đuổi, tạt axit và đâm tử vong.
Đọc thêm : Cô gái trẻ vừa chạy xe vừa la hét, bị chồng truy đuổi tạt axit, đâm tử vong